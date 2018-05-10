В штате Виргиния откопали три корабля XVIII века

Во время археологических исследований перед началом строительных работ в городе Александрия в штате Виргиния были обнаружены три корабля XVIII века, которые в свое время были пришвартованы к берегу и засыпаны землей, чтобы расширить площадь города.

Александрия расположена на западном берегу Потомака, в 11 километрах от Вашингтона, с 1983 года город связан со столицей линией метро. Основана Александрия была 1749 году на основе существовавшего ранее поселения. В городе были сооружены крупные склады, где хранился табак с плантаций Виргинии перед погрузкой его на корабли. Город интенсивно рос в XVIII и XIX веках благодаря находившему в нем торговому порту. По эстуарию Потомака туда могли заходить морские корабли. Сейчас старая часть Александрии знаменита большим количеством архитектурных памятников колониальной эпохи. Среди ее достопримечательностей любимая таверна Джорджа Вашингтона и дом, в котором родился Роберт Ли. Любое строительство в старом городе, согласно закону, возможно только после предварительных археологических изысканий.

Первая находка закопанного корабля в старом городе Александрии была сделана в 2015 году на месте, где было намечено строительство гостиницы. Исследования показали, что корабль был построен в Массачусетсе в 1740-х годах, а в конце XVIII века был поставлен на прикол и засыпан землей, чтобы создать основание для постройки новых домов. Подобный способ расширения городской территории вовсе не уникален для Александрии. Например, в Сан-Франциско существует целый район города, возникший на месте затопленных и засыпанных землей кораблей, которые были брошены людьми, прибывшими в Калифорнию во время золотой лихорадки.

Теперь рядом с кораблем, обнаруженным в 2015 году, нашли еще три. Они тоже были построены в середине XVIII века. Археологи в ходе раскопок нашли на самих кораблях и вокруг них множество предметов: монеты, украшения, кости животных и даже жетоны заключенных из лондонской тюрьмы Ньюгейт.

Археолог города Александрия Элеанор Брин (Eleanor Breen) сообщает, что один из трех найденных кораблей уже полностью задокументирован, раскопан и извлечен из земли. Деревянные части корабля сейчас помещены в резервуары с водой для стабилизации их состояния. На двух других кораблях сейчас продолжаются археологические работы. Ученые уже установили, что один из найденных кораблей был морским, а два – речными. Обследовав прилегающий участок, Элеанор Брин и ее коллеги пришли к выводу, что наличие других закопанных кораблей на этом берегу Потомака маловероятно.