В США испытали новейшее лекарство от алкоголизма

Как сообщает статья из журнала Neuropsychopharmacology (нейропсихофармалогия), группой ученых из Техасского Университета было испытанно новое лекарство от алкогольной зависимости.

Данное вещество, JVW-1034, прошло успешные испытания на дождевых червях и крысах. При воздействии на определенную цепочку нейронов оно предотвращает их мутации, а также полностью снимает эффект похмелья.

«Есть и другие экспериментальные лекарства от алкоголизма, однако все они действуют слабо и имеют сильные побочные эффекты. Наше вещество – JVW-1034 – воздействует на другую цепочку нейронов, поэтому не имеет таких минусов», – рассказал сотрудник Университета Техаса в Остине Джеймс Сан.

Кроме того он сообщил, что при синтезации нескольких сотен молекул, ученые смогли заблокировать сигма-рецепторы, которые отвечают за наркотическую зависимость.