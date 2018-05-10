В столице ожидаются ночные заморозки

В Москве и Московской области ожидается понижение ночной температуры воздуха вплоть до минусовой. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

Синоптики отмечают, что 9 мая в столице заметно похолодало: на метеостанции ВДНХ в 15:00 было зафиксировано лишь 17,8 градуса тепла.

Ожидается, что в скорое время приток холода продолжится. Из-за ясной погоды воздух в ночное время будет дополнительно охлаждаться.

В Москве столбики термометра опустятся до 0 градусов. В Подмосковье она понизится до минус 2 градусов. Угроза заморозков сохранится вплоть до выходных.