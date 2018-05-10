В Telegram появится «паспорт» для криптовалютных операций

Команда разработчиков мессенджера Telegram в закрытом режиме тестирует новый сервис — Telegram Passport, предназначенный для хранения персональных данных пользователей, пишут «Ведомости». По их данным, хранилище заработает в начале лета.

Telegram Passport необходим для идентификации пользователей мессенджера на блокчейн-платформе TON (Telegram Open Network) — в «новой экономике, наполненной товарами и услугами, которые можно будет оплатить с помощью криптовалюты» (характеристика создателя Telegram Павла Дурова).

Пользователю понадобится один раз загрузить в Telegram Passport свои данные и копии документов — паспорта, загранпаспорта, водительских прав, коммунальных счетов, справок о банковских счетах и др., а также фотографии. После этого он должен будет дать согласие на использование выгруженных данных платформой TON и ее партнерами.

По словам Дурова, через TON пользователи Telegram смогут покупать контент, товары, услуги и т.п., оплачивая их собственной криптовалютой мессенджера — Gram. Для ее запуска уже привлечено 1,7 млрд долларов инвестиций.

Эксперты отмечают, что при наличии Telegram Passport криптовалютные операции на платформе TON не будут анонимными.