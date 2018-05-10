Верховный суд запретил блокировать сайты без ведома их владельцев

Верховный суд России признал неправомерной практику, при которой сайты блокируются судами без привлечения в качестве стороны дела владельцев этих ресурсов. Это следует из текста определения Верховного суда по делу сайта bitcoininfo.ru, сообщает «Интерфакс».

«В ходе подготовки [подобного] административного дела к судебному разбирательству судья определяет иных лиц, права и законные интересы которых может затронуть судебное решение», — постановил ВС.

Это могут быть, в частности, владельцы сайтов и авторы размещенной на них информации.

Такое решение суд вынес после рассмотрения жалобы Николая Тонкошкурова — владельца сайта bitcoininfo.ru. Городской суд Санкт-Петербурга ранее не допустил Тонкошкурова к участию в деле о блокировке этого сайта. Решение было принято по заявлению прокуратуры.