Виктор Орбан вновь стал премьер-министром Венгрии

Парламент Венгрии в очередной раз переизбрал Виктора Орбана премьер-министром, сообщает Associated Press.

Орбан возглавил правительство в четвертый раз за свою карьеру. Политик управляет камином с мая 2010 года.

Выступая перед депутатами, Орбан раскритиковал «либеральную демократию», заявив, что его новое правительство будет стремиться к построению «христианской демократии».

«Она поддерживает традиционную семейную модель — один мужчина и одна женщина, не допускает антисемитизма и дает шанс росту», — отметил политик.