Владимир Путин примет участие в открытии Крымского моста

Президент Росси планирует принять участие в открытии автомобильного движения по Крымскому мосту, это произойдет в ближайшее время, но точная дата будет объявлена позднее, сообщает ТАСС.Об этом заявил журналистам и.о. пресс-секретаря главы государства Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о том, что президента ожидают на открытии транспортного перехода на полуостров 15 или 16 мая."Представить себе, что открытие этого колоссального строительного объекта произойдет без президента, наверное, было бы сложно", - сказал представитель Кремля. При этом он добавил, что не будет "раньше времени анонсировать точную дату открытия Крымского моста", однако напомнил, что строительство автомобильной части транспортного перехода завершено и его "открытие будет в ближайшее время"."Что касается точных дат и времени, мы вас сориентируем", - пообещал Песков.Мост в Крым - самый длинный в России и один из крупнейших в Европе, его протяженность составляет 19 км. Он начинается на Таманском полуострове, проходит по пятикилометровой дамбе и острову Тузла, затем пересекает Керченский пролив, огибая с севера мыс Ак-Бурун, и выходит на крымский берег, включает две параллельно расположенные трассы для автомобилей и поездов.Крымский мост возводят за счет средств федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополь до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования. Общая стоимость проекта составляет 227,92 млрд рублей. В среду сообщалось, что заказчик строительства моста - управление федеральных автомобильных дорог "Тамань" - принял автодорожную часть транспортного перехода, открытие движения намечено на вторую половину мая.В связи с планами по досрочному открытию моста Министерство транспорта РФ рассматривает поэтапную схему организации движения по новой трассе через Керченский пролив. На первом этапе - сразу после ввода моста - проезд будет открыт для легкового транспорта и автобусов, обеспечивающих пассажирские перевозки.