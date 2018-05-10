Военнослужащие ЮВО приняли участие в военном параде в столице Абхазии

Более 100 военнослужащих российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Республике Абхазия, приняли участие в военном параде в ознаменование 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, который прошел на площади Свободы в городе Сухум.

Музыкальное сопровождение военного парада обеспечили сводный оркестр российской военной базы и министерства обороны Абхазии. Музыкальный коллектив исполнил попурри из 15 маршей, среди которых как произведения, звучавшие на Параде Победы 9 мая 1945 г., так и современные композиции.

По завершении военного парада жители и гости г. Сухум ознакомились с новейшими образцами вооружения и военной техники (ВВТ), стоящего на вооружении российской военной базы в Абхазии.

На выставочной экспозиции были представлены современные образцы ВВТ, в том числе бронетранспортер БТР-82АМ, реактивная система залпового огня «Град» и возимый миномет «Сани».