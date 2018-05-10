Володин назвал неоспоримое преимущество Мутко на стройке

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и главы профильных думских комитетов провели встречу с Виталием Мутко, который является кандидатом на пост вице-премьера, курирующего строительство, передает РИА Новости.

По итогам встречи Володин заявил, что у Мутко есть все необходимые для работы в правительстве знания, а сам он — «человек эффективный», и «работа на конечный результат — его основное качество, его особенность».

«Его отличает хорошее знание русского языка. На стройке это крайне важно. Те, кто увлекается иностранными языками, все меньше и меньше понимают, и им точно на стройке будет тяжело. Это качество тоже в плюс»,— пояснил спикер Госдумы.

Ранее назначенный главой правительства РФ Дмитрий Медведев объявил о том, что планирует назначить Мутко куратором строительства в России. Это заявление вызвало улыбки у депутатов в Госдуме, где проходило утверждение кандидатуры премьер-министра.