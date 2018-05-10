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Восстановление учёта: проблемы и решение


Добавлено: 10 май 2018 в 02:09, Категория: Статьи

Бухгалтерский учет имеет большое значение для устойчивой работы организации. Именно на основе документации, составляемой бухгалтерами, формируется налоговая отчетность. Если она своевременно и в полном объеме сдается в надзорные ведомства, руководители могут быть уверены в том, что никаких претензий к бизнесу быть не может. Однако стоит задержать сдачу документов или предоставить неверные сведения — ждите штрафных санкций и усиления надзора, со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Бухучет важен и для самой компании, ведь всевозможные первичные документы регулируют процессы внутри фирмы и ее взаимоотношения с контрагентами. Это справедливо не только для юридических лиц, но и для индивидуальных предпринимателей — ИП также вынуждены вести простейшую бухгалтерскую отчетность.

Когда необходимо восстанавливать учет?

Практика знает множество ситуаций, когда требуется восстановление учёта. Это может быть связано с непрофессиональной или некачественной работой штатных бухгалтеров (например, если вы доверили бухучет специалистам, не обладающим должным опытом). В дело порой вмешивается человеческий фактор: бывает, что учетная документация безвозвратно утрачивается (частично или полностью) по ошибке либо по злому умыслу.
Нередко восстанавливать учет приходится после увольнения с должности главного бухгалтера. Иногда вскрываются серьезные пробелы в документации, которые требуют заполнения. А случается и так, что весь бухучет требуется реанимировать.
В какой бы ситуации ни оказался ваш бизнес, доверьте задачу восстановления бухгалтерского учета квалифицированным специалистам профессиональной консалтинговой компании. В Москве такой фирмой является «ФИНЭКСПЕРТ». Сотрудники компании быстро и качественно восстановят бухучет, избавив вас от проблем, обеспечив условия для устойчивого развития вашей организации.

Решение задачи

Приступая к восстановлению, специалисты обычно анализируют весь учет в компании. Далее происходит кропотливая работа, в ходе которой задействуются данные налоговой службы, контрагентов и т. д. Существующие пробелы учета заполняются, вплоть до приведения документов в полное соответствие действующему законодательству.
Профессиональная консалтинговая компания способна не только восстановить учет, но и оптимизировать его таким образом, чтобы сократить налоговую нагрузку на бизнес.


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Добавлено: 10 май 2018 в 02:09, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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