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» » В Сингапуре подтвердили подготовку к встрече глав КНДР и США 

В Сингапуре подтвердили подготовку к встрече глав КНДР и США 


Добавлено: 10 май 2018 в 21:05, Категория: Новости на сегодня
В Сингапуре подтвердили подготовку к встрече глав КНДР и США 

Министерство иностранных дел Сингапура подтвердило, что встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына пройдет на территории этой страны, сообщается в пресс-релизе ведомства.

«Сингапур будет рад выступить в качестве принимающей стороны встречи президента США Дональда Трампа и председателя Государственного совета КНДР Ким Чен Ына 12 июня 2018 года. Мы надеемся, что эта встреча будет содействовать достижению мира на Корейском полуострове», — говорится в сообщении.

В четверг Трамп написал в Twitter, что его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном пройдет 12 июня в Сингапуре.

Ранее он отверг возможность проведения саммита в демилитаризованной зоне на границе между Южной Кореей и КНДР.


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Добавлено: 10 май 2018 в 21:05, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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