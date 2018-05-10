Ямальские бизнесмены недовольны повышением МРОТ и обещают сокращения и «серые» зарплаты

Бизнесмены Ямало-Ненецкого АО жалуются на непосильную нагрузку, которая легла на них в связи с повышением МРОТ в России. Они пригрозили сокращением персонала на своих предприятиях и возвратом к «серым» зарплатам в случае, если власти ничего не предпримут, сообщили «URA.RU» собственные источники.

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Инициативная группа предпринимателей направила свои варианты решения проблемы губернатору ЯНАО Дмитрию Кобылкину.

Бизнесмены предложили правительству округа и губернатору поменять региональное и федеральное законодательство таким образом, чтобы районные надбавки и коэффициенты работникам выплачивались из федерального бюджета. Кроме этого, предприниматели хотят отменить законодательную норму, при которой ставка ниже 0,8 не засчитывается в северный стаж и объясняют это тем, что в малом бизнесе часто нанимают сотрудников на полставки. А также, уверены они, необходимо принять «дополнительные меры» для поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) в ЯНАО.

Известно, что ассоциации бизнеса и союзы предпринимателей округа и муниципалитетов не поддержали такую инициативу. Среди подписавших письмо только 27 предпринимателей из Ноябрьска, как ИП, так и руководителей небольших компаний. Копии письма также разосланы в Законодательное собрание, департамент экономики правительства ЯНАО и Торгово-промышленную палату округа. Ответы от адресатов авторы письма пока не дождались.

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