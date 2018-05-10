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Закон Димы Яковлева могут распространить на вмешивающихся в выборы в РФ


Добавлено: 10 май 2018 в 10:19, Категория: Россия
Закон Димы Яковлева могут распространить на вмешивающихся в выборы в РФ

Первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев сообщил, что в четверг в Госдуму будет внесен межфракционный проект. Согласно документу, предлагается распространить так называемый закон Димы Яковлева на лиц, вмешивающихся в российские выборы.

В закон 2012 года будут внесены поправки группой депутатов, представляющих все четыре фракции. В частности, в законе Димы Яковлева есть перечень тех, в отношении кого российское руководство может ввести санкции. Список будет дополнен пунктом, что к этим лицам могут отнести тех, кто вмешивается в выборы в России.


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Добавлено: 10 май 2018 в 10:19, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

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