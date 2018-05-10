«Желтеет на глазах»: Валуев объяснил, почему больше не общается с «Советским спортом»

Знаменитый спортсмен и депутат Государственной Думы Николай Валуев поддержал пользователей интернета, возмущенных опубликованным сотрудниками «Советского спорта» в Twitter постом, оскорбляющим память экипажа затонувшей в 2000-м году подлодки «Курск».

Заявление Валуева по этому поводу в четверг приводит Федеральное агентство новостей (ФАН).

Напомним: накануне 9 мая в Волгограде прошел финальный матч Кубка России по футболу между курским клубом «Авангард» и клубом «Тосно» из Ленинградской области. «Тосно» выиграл со счетом 2:1. Решающий мяч был забит на 80-й минуте игры. По этому поводу один из сотрудников старейшего в России спортивного издания «Советский спорт» опубликовал твит, гласивший: «Курс не всплыл».

Что именно имел в виду автор неудачной кощунственной шутки ясно без пояснений – это намек на гибель подлодки «Курск» в Баренцевом море в августе 2000 года, когда погибли все 118 членов экипажа. Пользователи соцсетей немедленно потребовали удалить скандальное сообщение и раскритиковали издание, чьи сотрудники позволяют себе подобные неуместные высказывания.

В скором времени пост был удален со страницы, а издание «Советский спорт» опубликовало сообщение, в котором извинилось за «неадекватный твит» и заверило в том, что виновные понесли наказание. Однако, возмущенные читатели продолжали высказывать свое недовольство как фактом произошедшего, так и политикой издания.

В частности, люди писали:

«У меня подозрения, что этот текст написал автор того же поста, что и про Курск» «Зато @sovsport не тонет. Интересно, почему?» «Изречение осквернило память настоящих патриотов России рекомендую всем участникам публикации этого изречения нырнуть в унитаз и проследить всплывут ли эти ублюдки спустя время, достаточное для осознания всей омерзительности содеянного. Прошу прислать видео этого мероприятия». «Никто там не наказан, сидите и хихикаете своими мерзкими хипстерскими физиономиями». «Это навсегда в интернете , твари!»

Николай Валуев, комментируя эту ситуацию, заявил, что уже давно не общается с этой газетой, так как «начал уставать» от ее методов.

«Они жестко уходят в область «Собеседника», причем уже давно. Желтеют, или оранжевеют, они прямо на глазах. И набрали черт-те кого. Креатив вот такой современный…», - добавил спортсмен.

Напомним: ранее в среду, еще до истории с Курском, «Советский спорт» допустил еще одну непростительную ошибку, опубликовав на своем официальном сайте материал «Допинг-армия» на Красной площади. Кому это надо».

В статье говорилось о том, что в Параде Победы на Красной площади участие приняла «Юнармия», колонну которой возглавлял Дмитрий Труненков. В статье это было подано так:

«Тот самый бобслеист, который был лишен олимпийского золота за нарушение антидопинговых правил (употреблял станозолол), спортсмен, получивший от МОК пожизненную дисквалификацию, человек, так и не признавший своей вины».

Необходимо отметить, что в данном случае речь уже не идет о неудачной шутке, ошибке или оскорблении чьих-нибудь патриотических чувств. В данном случае имеет место публикация откровенно ложной информации, так как Дмитрий Труненков полностью оправдан решением Спортивного арбитражного суда CAS в Лозанне и с него сняты все обвинения в употреблении допинга и введенные ранее санкции.

Сама «Юнармия» прокомментировала публикацию «Советского спорта», заявив, что в ней все рассуждения и нравоучения опирались лишь на один факт, и тот ошибочный. В организации также выразили сожаление по поводу того, что авто такого уважаемого издания не проверяет факты перед их публикацией.