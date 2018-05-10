Жуков и Аксаков претендуют на пост председателя Счетной палаты РФ

В четверг начались консультации с председателем Государственной Думы по кандидатам на пост председателя Счетной палаты. По информации "Интерфакса", в числе претендентов названы первый вице-спикер Госдумы РФ Александр Жуков и глава комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Как сообщил «Интерфаксу» вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев, фамилий называется много, в консультациях принимают участие все думские фракции. Лебедев также назвал возможным выдвижение одного кандидата от ЛДПР и "Единой России".

Спикер Госдумы Вячеслав Володин озвучил требования к кандидату на должность председателя Счетной палаты. Он отметил, что это однозначно должен быть человек, обладающий большим опытом и знаниями в сфере финансов и управления.

Консультации инициировали спикер Вячеслав Володин и представители парламентских фракций. Работа по подбору кандидата начата заранее, чтобы внести предложения сразу после того, как нынешняя глава Счетной палаты Татьяна Голикова сложит свои полномочия. Как сообщает ТАСС, на встрече Дмитрия Медведева с фракцией "Единая Россия" Татьяна Голикова была предложена на пост вице-премьера по социальным вопросам.