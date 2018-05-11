6% опрошенных россиян поддержали повышение пенсионного возраста

Лишь 6% россиян, принявших участие в опросе службы исследований HeadHunter, поддержали идею повышения пенсионного возраста, сообщает РИА Новости.

Опрос проводился среди 7 872 российских работников на интернет сайте HeadHunter. Респондентам задали вопрос, как, по их мнению, можно увеличить совокупное значение валового внутреннего продукта (ВВП) в России.

Только 6% опрошенных сочли, что к этому может привести повышение пенсионного возраста. 53% респондентов считают существующую планку в 60 и 55 лет для мужчин и женщин соответственно оптимальной. 35% участников опроса настаивают на снижении пенсионного возраста.

Чаще всего о повышении пенсионного возраста высказывались респонденты из Тюменской и Тверской областей, а также из Красноярского края (12%, 11% и 10% соответственно). В Москве необходимость повышения отметили 9% опрошенных.

Среди работников в возрасте от 18 до 25 лет необходимость снижения пенсионного возраста отметили 51%. В группе респондентов старше 45 лет 71% считают существующие сроки выхода на пенсию оптимальными.