Академики смогут разрабатывать законы

Российская академия наук (РАН) может получить право выступать с законодательными инициативами, внося свои предложения в Правительство и Администрацию Президента РФ, а академики — заниматься «научной дипломатией» на международной арене.

Соответствующий законопроект Комитет Госдумы по образованию и науке планирует обсудить 11 мая. В первом чтении документ был принят 27 марта.

При доработке законопроекта ко второму чтению президент РАН Александр Сергеев предлагал подумать над дальнейшим расширением полномочий академиков. В частности, по его мнению, в перспективе в ведение РАН должны попасть дома учёных и некоторые музеи.

Дискуссионным вопросом, который также потребует внесения поправок в законодательство, Александр Сергеев признал порядок выборов руководителей в академических институтах.

«Если мы возьмём научный институт, то увидим, что в соответствии с действующим законодательством, выборы во многих из них проводятся всем коллективом сотрудников, — пояснил он. — А что значит «весь коллектив сотрудников»? В нём же есть и уборщицы, и охранники, и технические работники. Подобные сотрудники вообще могут меняться каждый месяц, это могут быть абсолютно случайные, далёкие от науки люди. Почему они имеют тот же самый драгоценный голос, что и наши там доктора, и кандидаты наук?»

По мнению главы РАН, право голоса при выборах директора академического института должно быть только у научных сотрудников и инженерных работников института.

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