Армянин: Я приехал защищать Русский мир

— Кем вы себя чувствуете? – спросил я армянина-ополченца во время встречи в Союзе писателей Донецкой народной республики.

— Русским! – ответил он с характерным кавказским акцентом.

— Почему?

— Потому что я вырос в Советском Союзе, где ценилась дружба народов, а не так называемая толерантность. Русская культура и русская литература вместе с армянской формировали моё мировоззрение. В Афганистане мои русские друзья всегда вовремя приходили на помощь. В Донецк я приехал защищать Русский мир!

Примерно то же говорили мне абхазец, грузин, украинец, белорус…

В Донецке и Луганске довелось поговорить с представителями творческой интеллигенции, рабочими, крестьянами, воинами новых Вооружённых Сил. Особенно запомнился разговор с молодым мужчиной, который приехал в Донбасс из Львовской области в 2014 году.

— А Вы-то как здесь оказались? – задал я вопрос.

— Мой дед брал Берлин, потом освобождал Украину от бандеровцев, теперь же потомки бандеровцев и полицаев захватили власть на моей родине. С этим я не мог смириться. Поэтому и оказался здесь!

Русский мир объединяет представителей разных народов, населяющих Российскую Федерацию. Причём, способствует расцвету каждой национальной культуры. Помню, с каким интересом, когда я служил на атомной подводной лодке, во время концертов художественной самодеятельности моряки слушали молдавские, литовские, азербайджанские, грузинские, аварские песни. А как прекрасно подводники, призванные из различных республик Советского Союза, исполняли свои национальные танцы! Мои сослуживцы с теплотой вспоминают о том времени, хотя и разделены теперь государственными границами.

Донбасс… Мне кажется, что он как раз и выбрал для себя русский путь развития и приобрёл национальную идею. Здесь нет ущемления украинского языка и других языков, на которых разговаривают представители народов, проживающих на этой территории. Надписи и в Луганской и в Донецкой народных республиках – на русском и украинском. Учреждения образования и культуры носят имена русских и украинских классиков. Памятники Ленину, выдающимся деятелям времён советской власти, героям Великой Отечественной войны соседствуют с памятниками ополченцам и добровольцам нынешнего времени и составляют единое целое. К ним приносят цветы и приезжают молодожёны.

Встают храмы. Русская Православная Церковь совместно с советской властью строит общество социальной справедливости. Например, в Луганской народной республике принят первый пятилетний план (2018-2023 г.г.). Недавно дал первую продукцию Алчевский сталепрокатный завод. Поля засеваются с учётом того, что потребуется народу республик. Развит и частный сектор. Земли вокруг плодородные. Развивается животноводство, садоводство, зерноводство… На рынках продукты относительно недорогие. Намного дешевле тех, что привозят сюда из-за границы.

В Российской Федерации много говорят об алкоголизме. А, к примеру, в Луганске есть свой ликёро-водочный завод, очень качественная продукция которого в три раза дешевле привозимой сюда через границу. При этом я не встречал в Луганске и Донецке пьяных людей. В Москве и Петербурге их намного больше. Просто у жителей Донбасса есть цель жизни и чувство собственного достоинства.

Шахты и крупные предприятия взяты под внешнее управление (национализация по-донбасски) и выпускают продукцию. Разрушенные – восстанавливаются, чтобы работать в интересах всего народа.

Многоукладная социалистическая экономика, основанная на опыте социалистических стран мира, вызывает большой интерес у власти и народа республик. А духовные и нравственные принципы воспитывает Русская Православная Церковь. Среди священников немало молодых высокообразованных людей, прекрасно разбирающихся в литературе, культуре и экономике.

Во всех сферах действуют социальные лифты, нет конфликта между молодостью и опытом.

Донецк мне напомнил сербский город Нови Сад. Работают театры и другие учреждения культуры. Проводятся различные международные конкурсы и фестивали. В скверах и парках отдыхает молодёжь.

В ДНР и ЛНР я находился всего одну рабочую неделю. Много общался с людьми. Взгляд мой на жизнь в республиках, возможно, несколько идеалистический.

Жил я в гостинице на окраине Донецка. Каждую ночь слышал выстрелы артиллерийских орудий по городу со стороны Вооружённых Сил Украины, а по утрам смотрел местные телеканалы, которые показывали разрушенные дома мирных жителей, погибших и раненых. Назывались воинские звания, имена и фамилии командиров украинских подразделений, которые участвуют в геноциде граждан Донбасса.

Когда я ехал на машине из Луганска в Донецк, на шоссе перед блок-постом были хорошо видны свежие выбоины, оставленные минами. Блок-пост был обстрелян за несколько часов до нашей поездки современными бандеровцами.

В Российской Федерации, к сожалению, представители так называемой оппозиции лютой ненавистью ненавидят наше Отечество и русский мир. Чего только стоят их заявления, которые недавно были произнесены в Вильнюсе?!

Этим оппозиционерам по душе не общество социальной справедливости, а прозападный либеральный дарвинизм. В их мире налажена своеобразная пищевая цепочка: львы пожирают более мелких хищников и травоядных, а травоядные боязливо пощипывают травку… В роли львов выступают олигархи и крупные банкиры-ростовщики, а в роли травоядных – простой народ. Такова западная демократия фашистского разлива.

Запад ведёт против русского мира изощрённую гибридную войну, в которой большую ставку делает на «пятую колонну», проникшую в органы государственной власти, учреждения культуры и образования, в бизнес-структуры… Он не хочет, чтобы наша страна пошла по тому русскому пути, который выбрал для себя Донбасс.

Борис Орлов, председатель Санкт-Петербургского отделения Союза писателей России

http://ruskline.ru/news_rl/2018/05/10/russkij_mir_donbassa/