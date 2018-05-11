Асад заявил, что на Ближнем Востоке идет всемирная война нового типа

Президент Сирии Башар Асад в интервью греческой газете «Катимерини» в четверг заявил, что на территории его страны идет всемирная война нового типа: с одной стороны в ней участвуют США и их союзники, с другой — Россия.

По его мнению, с начала военной кампании в арабской республике Соединенные Штаты находятся в конфронтации с российской стороной, пытаются подорвать ее репутацию в мире и унизить.

«Я очень надеюсь, что мы не увидим никакого прямого конфликта между сверхдержавами», — сказал Асад.

На вопрос о том, не боится ли он возможности третьей мировой войны в Сирии, сирийский лидер ответил отрицательно.

«Нет, и вот по какой-то причине: к счастью, есть мудрое руководство России, которое знает, что Соединенные Штаты являются проблемой конфликта. (…) Из-за благоразумия русских мы можем избежать эскалации», — сказал он.

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