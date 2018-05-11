Автосервис Дукато в Санкт-Петербурге

Если вам требуется качественный и профессиональный ремонт микроавтобусов в Санкт-Петербурге, то вы обратились по адресу. Автосервис Дукато работает со всеми марками и моделями пассажирской автотехники, осуществляя кузовной и слесарный ремонт микроавтобусов любой комплектации и годов выпуска. Доехать до нас необыкновенно удобно: мы находимся по адресу Санкт-Петербург, Кировский район.

Обслуживание частных автопарков, долгосрочное сотрудничество с организациями различных уровней и плановый ремонт коммерческой автомобильной техники – всё это входит в послужной список нашего СТО Дукато спб. Во время сервиса автотехника находится в городе, что существенно ускоряет рабочий процесс и сводит к минимуму затраты времени и средств клиента.

Чинить коммерческую автотехнику у разрешенного дилера не всегда рентабельно: простой кузовной ремонт затягивается порой на несколько месяцев из-за отсутствия нужных деталей или расходных материалов. А главное – очереди на гарантийное обслуживание машин в центрах Mercedes, Citroen или Fiat заставляют владельцев искать экстренную альтернативу дилерским СТО.

Мы созданы для тех, кто ценит скорость и качество ремонта. Работая с нашим СТО, вы получаете лучшее слесарное обслуживание своих автомобилей, доступное в одном месте – больше не нужно ездить по разным сервисам в поисках необходимой услуги. Ремонт микроавтобусов выполняется прямо на нашем автосервисе в СПб – на СТО установлено всё необходимое оборудование для оперативной диагностики и починки любых поломок.

Осуществляем компьютерную диагностику, оперативный ремонт силового агрегата (движок, а также механическая или авто-трансмиссия). Устраняем любые неполадки подвески, заменяем расходники и износившиеся запчасти. Занимаемся монтажем любого дополнительного оборудования, ремонтом рулевой рейки, ГУР, заменой необходимых комплектующих и многое другое!

Механики проведут быструю и достоверную диагностику поломки, дадут комплексное заключение о состоянии авто и стоимости ремонта, а также установят истинные сроки, необходимые для устранения неисправности. Обслуживание микроавтобусов производится в точном соответствии с рекомендациями производителя – никаких халтур, подделок или б/у запчастей! Стоимость ремонта остаётся неизменной – в любом случае, финальное решение о сотрудничестве принимаете вы.