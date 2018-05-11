Bank of America допустил подорожание нефти до 100 долларов за баррель

Аналитики Bank of America заявили, что нефть марки Brent может достигнуть стоимости 100 долларов за баррель из-за дефицита нефти на мировом рынке и изменения баланса спроса и предложения. Об этом пишет РБК со ссылкой на отчет Bank of America Merill Lynch.

В 2018 году дефицит может составлять 630 тысяч баррелей в сутки, в 2019 году — 300 тысяч баррелей в сутки. Причинами станут угроза снижения экспорта из Ирана, договоренность о сокращении нефтедобычи ОПЕК и проблемы в нефтяной отрасли Венесуэлы. Таким образом, во втором квартале 2019 года стоимость барреля может подняться до 90 долларов, а впоследствии вырасти и до 100 долларов за баррель, считают аналитики инвестбанка.

Ранее Bank of America допускал повышение стоимости нефти в 2018 году до 70 долларов за баррель, в 2019 году — до 75 долларов за баррель, напоминает Bloomberg.

В ходе торгов на Интерконтинентальной бирже 9 мая стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent впервые с 2014 года достигла отметки в 77 долларов за баррель, пишет «Коммерсантъ». 8 мая Управление энергетической информации Минэнерго США спрогнозировало увеличение средней цена нефти Brent в 2018 году с 63,36 до 70,68 доллара за баррель.