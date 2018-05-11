Белла Хадид и The Weeknd целовались и не скрывали своих чувств на вечеринке в Каннах: фото

The Weeknd и Белла Хадид

Если после фестиваля Coachella, на котором 21-летнюю Беллу Хадид и 28-летнего The Weeknd очевидцы застукали целующимися, паре удалось ввести общественность в заблуждение, опровергнув эти сообщения (модель заявила, что с музыкантом целовалась вовсе не она), то на этот раз им, похоже, не отвертеться. В сеть попали снимки с вечеринки в Каннах, на которых хорошо видно, что Белла не просто общается с бывшим (или снова нынешним?) бойфрендом, но и целуется с ним.

Белла Хадид и The Weeknd

По словам инсайдеров, всю вечеринку Белла и ее экс-возлюбленный провели в компании друг друга в вип-зоне, где целовались, мило болтали и не обращали внимание на окружающих. Модель лишь однажды ненадолго покинула музыканта, чтобы потанцевать со своими друзьями.

Белла Хадид

К слову, о том, что The Weeknd тоже прилетел в Канны и на снимке все же именно он (что Белла находится там, сомнений нет), свидетельствуют серия снимков из самолета в его Instagram и комментарий "FR", что вполне можно трактовать как Франция. А несколько часов назад он, кстати, опубликовал очень интригующий кадр, на котором запечатлены две девушки и который он сопроводил двумя смайлами в виде сердечек. Уж не Белла ли одна из них?

Фото из Instagram The WeekndФото из Instagram The Weeknd