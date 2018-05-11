Большая приватизация: в Украине утвердили список госпредприятий для продажи

Кабинет министров утвердил перечень объектов большой приватизации государственной собственности на 2018 год. Соответствующее решение было принято на заседании правительства.В правительстве поручили уполномоченным органам управления объектами госсобственности в месячный срок с момента принятия решения о приватизации обеспечить передачу органам приватизации функций по управлению ими.Ранее глава Фонда госимущества Виталий Трубаров заявлял, что перечень приватизации на текущий год вошли ПАО «Центрэнерго», ряд облэнерго и теплоэлектроцентралей, ОАО «Объединенная горно-химическая компания», угольная компания «Краснолиманская», «Азовмаш», «Турбоатом», «Электротяжмаш», «Сумыхимпром», Одесский припортовый завод, Запорожский титано-магниевый комбинат, «Украгролизинг», ОАО «Аграрный фонд» и Государственная продовольственно-зерновая корпорация.От продажи данных предприятий и компаний Украина надеется выручить 21,3 млрд грн.При этом в предыдущем — 2017 году — от приватизации надеялись получить 17,1 млдр грн., однако по факту получили лишь 3,4 млрд грн.