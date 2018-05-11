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Большая приватизация: в Украине утвердили список госпредприятий для продажи


Добавлено: 11 май 2018 в 07:14, Категория: Экономика
Большая приватизация: в Украине утвердили список госпредприятий для продажи
Кабинет министров утвердил перечень объектов большой приватизации государственной собственности на 2018 год. Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

В правительстве поручили уполномоченным органам управления объектами госсобственности в месячный срок с момента принятия решения о приватизации обеспечить передачу органам приватизации функций по управлению ими.

Ранее глава Фонда госимущества Виталий Трубаров заявлял, что перечень приватизации на текущий год вошли ПАО «Центрэнерго», ряд облэнерго и теплоэлектроцентралей, ОАО «Объединенная горно-химическая компания», угольная компания «Краснолиманская», «Азовмаш», «Турбоатом», «Электротяжмаш», «Сумыхимпром», Одесский припортовый завод, Запорожский титано-магниевый комбинат, «Украгролизинг», ОАО «Аграрный фонд» и Государственная продовольственно-зерновая корпорация.
От продажи данных предприятий и компаний Украина надеется выручить 21,3 млрд грн.

При этом в предыдущем — 2017 году — от приватизации надеялись получить 17,1 млдр грн., однако по факту получили лишь 3,4 млрд грн.

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Добавлено: 11 май 2018 в 07:14, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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