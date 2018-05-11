Цивилев пойдет в губернаторы Кузбасса от «Единой России»

Исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев примет участие в выборах главы региона 9 сентября. Его кандидатуру выдвинет местное отделение партии «Единая Россия».

«Я принял решение идти на выборы от партии "Единая Россия"», — заявил сам чиновник в Новокузнецке, где в преддверии праймериз (предварительного голосования за кандидатов в губернаторы от ЕР) встречался с представителями первичных партийных организаций из всех городских округов и районов Кузбасса, передает РИА Новости.

Цивилев занял пост и.о. губернатора Кемеровской области 1 апреля — после добровольного ухода в отставку Амана Тулеева, руководившего регионом без малого 21 год. Решение Тулеева уйти было связано с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня», жертвами которого стали 60 человек.

Цивилев, будучи на момент трагедии вице-губернатором, выступал от областных властей на стихийном митинге, устроенном родственниками погибших, и в качестве извинения перед людьми встал на колени.

Ранее источники РБК в «Единой России» утверждали, что Цивилеву необязательно даже участвовать в праймериз, чтобы возглавить партийный список на выборах.