Депутат Рады рассказал, кто на самом деле управляет Украиной (ВИДЕО)

Украина полностью перешла под внешнее управление, а высшие эшелоны киевской власти полностью ориентируются на указания, поступающие из США.

Об этом в эфире украинского телевидения заявил депутат Верховной рады Евгений Мураев.

В телефонном разговоре с тележурналистами он рассказал, что под контролем американских чиновников на Украине принимаются как законы, так и кадровые решения.

«К сожалению, наши политики ориентируются на американских чиновников. Вы помните, что были приняты и кадровые решения касательно генпрокуроров и принимались те законопроекты, за которые фракции обещали не голосовать, но по приезде Байдена (вице-президента США при Обаме — прим. РВ) в парламент голосовали все как зайцы», — говорит Мураев.

«Страна, к сожалению, находится под внешним управлением, и, действительно, внешний фактор играет существенную роль как во внешней, так и во внутренней политике, которую проводят и президент, и правительство.

Поэтому, безусловно, это давление и влияние отрицать невозможно, и это действенный механизм в руках, к сожалению, не наших граждан и даже не власти, которой делегировали права на управление страной», — заключил политик.

41-летний Мураев возглавляет политический совет партии «За життя» (За жизнь — прим. РВ), известен своими крайне смелыми для сегодняшней Украины высказываниями, жёсткой критикой киевского режима.

Как сообщала «Русская Весна», ранее Евгений Мураев заявлял, что Украина свой суверенитет утратила.