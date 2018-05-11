«Держит ухо востро»: Трамп опасается уловок Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы переговоры с главой КНДР Ким Чен Ыном сработали и Пхеньян отказался от ядерного оружия, в то же время, американский лидер «держит ухо востро».

Руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли заявил: «Конечно, он не уверен. Однако президент держит ухо востро — поверьте мне, президент очень хочет, чтобы это сработало. Мы часто говорим о ядерном оружии, и он попросту изумлен тем фактом, что США и в целом человечество привело себя к этой дилемме со всеми этими ядерными вооружениями. …Он считает, что помочь Северной Корее покончить со своей ядерной программой и ракетной программой было бы прекрасно. Я знаю, что он не попадется на крючок так же, как это получилось с прежними президентами, которые были введены в заблуждение снятием санкций, переводом им денег, но в итоге они ничего не получили взамен».