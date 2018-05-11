"Динамо" победило "Спартак" в дерби в молодежном первенстве России

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Футболисты "Динамо" обыграли "Спартак" в столичном дерби в рамках заключительного тура первенства России среди молодежных команд.

Встреча, прошедшая на поле Академии имени Федора Черенкова, завершилась со счетом 1:0 в пользу "бело-голубых". Единственный мяч в компенсированное время второго тайма забил Артем Горбунов.

"Динамо" набрало 60 очков и завоевало бронзовые медали молодежного первенства. "Спартак", прервавший серию из четырех крупных побед, финишировали на пятом месте с 49 баллами.

Основные команды "Спартака" и "Динамо" встретятся в воскресенье на стадионе "красно-белых" в Тушино.