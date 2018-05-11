Дизайнер свадебного платья принцессы Дианы рассказал о свадебном наряде Меган Маркл

Дэвид Эмануэль/ Меган Маркл

65-летний валлийский модельер Дэвид Эмануэль, создавший свадебный образ принцессы Дианы и многие другие ее наряды, тоже ждет церемонию бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл. Журналисты спросили дизайнера, какое платье невесты лучше всего подошло бы для избранница Гарри.

Эмануэль, конечно, вспомнил длинный шлейф платья леди Ди и отметил, что образ невесты принца должен быть царственным.

Во что бы я одел Меган? Я выбрал бы гладкий материал и чистые цвета, длинный шлейф. Она не может выглядеть секс-бомбой на свадьбе, но она должна быть царственной, — поделился мнением модельер.

Принц Гарри и Меган Маркл

Для Дианы Спенсер он создал пышное свадебное платье из шелка оттенка слоновой кости, украсив наряд жемчугом, пайетками и старинным кружевом. После свадьбы сотрудничество Дэвида и Дианы продолжилось — он шил наряды для ее туров.

Когда Диана входила в комнату, она освещала ее. Я скучаю по этому. Скучаю по ее веселью. У нее были блестящие глаза и много озорства. Она была милой и заботливой. Всякий раз, когда я работал над созданием платья, она писала записку, в которой благодарила меня. Даже когда очень спешила, всегда находила минуту, чтобы взять авторучку. Она была прекрасной, прямолинейной и особенной, — вспомнил о покойной принцессе модельер.

Дэвид Эмануэль

Принцесса Диана

Свадебное платье принцессы Дианы