Экспериментальное лекарство от остеопороза поможет и при облысении

Согласно новому исследованию, лекарственный препарат WAY-316606, созданный для лечения остеопороза, оказывает мощное стимулирующее воздействие на волосяные фолликулы, усиливая рост волос.

Так называемая андрогенетическая алопеция, или «облысение по мужском типу», составляет до 95 % всех случаев облысения у мужчин, а подвержены ей от 30 % до 50 % мужчин в возрасте до 50 лет. При этой разновидности облысение затрагивает теменную и лобную части головы. На данный момент в США разрешены к применению лишь два препарата, стимулирующие рост волос: миноксидил и финастерид, но оба они имеют некоторые побочные эффекты и не всегда восстанавливают волосы в должной мере.

Натан Хокшоу (Nathan Hawkshaw) из Центра дерматологических исследований в Манчестерском университете и соавторы решили найти новые препараты для борьбы с алопецией. А начали они с того, что установили молекулярный механизм действия старого иммунодепрессантного препарата – циклоспорина А. Дело в том, что появившийся в 1980-х циклоспорин А применялся для ослабления иммунного ответа организма, например, при пересадке донорских органов, но имел побочный эффект – усиливал рост волос. Теперь ученые проанализировали экспрессию генов в волосяных фолликулах, обработанных циклоспорином А, и установили, что в них уменьшается выработка белка SFRP1, который ингибирует развитие и рост многих тканей.

После этого ученые сумели отыскать вещество, которое, подобно циклоспорину А, воздействует на продукцию белка SFRP1. Таким веществом и оказался препарат WAY-316606. В экспериментах он аналогичным образом улучшал рост клеток волоса. «Наружное применение WAY-316606 или подобных соединений при облысении кожи головы может способствовать росту волос в той же степени, как циклоспорин А, или даже лучше, но без его побочных эффектов, – сказал доктор Хокшоу. – Благодаря сотрудничеству с местным хирургом по пересадке волос доктором Азимом Шахмалаком мы смогли провести эксперименты с волосяными фолликулами кожи, которые щедро пожертвовали более сорока пациентов. Это делает наше исследование клинически очень актуальным, так как многие исследования волос используют только клеточные культуры».

Работа опубликована в журнале PLOS Biology.