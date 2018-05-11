Эксперты назвали напиток, способный заменить виагру

Специалисты из Шотландии провели эксперимент с участием 58 мужчин, чтобы выяснить, может ли натуральное средство заменить виагру.

По словам экспертов, гранатовый сок может стать аналогом виагры. Для участия в испытаниях были отобраны добровольцы возрастом от 21 до 64 лет. По заданию ученых мужчины на протяжении двух недель ежедневно пили сок граната. Как выяснилось может повышать в мужском организме уровень тестостерона, командующего в том числе и сексуальной активностью.

Авторы проекта отметили: «У мужчин перед началом эксперимента уровень тестостерона в крови был равен 16%. Этот показатель повысился в два раза после двух недель ежедневного приема гранатового сока».

Ученые добавили, что все испытуемые сообщили об усилении сексуального влечения. Также, они отметили, что данный сок благоприятно сказался на здоровье мужчин в целом. Участники признались, что у них улучшился сон, а нервное напряжение из-за будничных стрессов заметно снизилось.

Отметим, что исследование, проводившееся до этого в стенах Университета в Эдинбурге, побудило специалистов заявить о том, что употребление гранатового сока существенно снижает риск факторов, которые способствуют дряхлению организма, истощению его ресурсов и преждевременной смерти. Кроме того, регулярное употребление гранатового сока уменьшает концентрацию в организме свободных жирных кислот, являющихся причиной жировых отложений в районе поясницы и на животе у мужчин и женщин и воспринимаемых врачами как фактор целого ряда опасных сосудистых нарушений.