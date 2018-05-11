ЕС выразил обеспокоенность сообщениями об ударах Израиля и Ирана

Евросоюз призвал избежать дальнейшей эскалации после обмена ударами между Израилем и иранской стороной. Об этом говорится в заявлении европейской внешнеполитической службы.

Подчеркивается, что в ЕС неоднократно заявляли о праве Израиля на самооборону. В Брюсселе заявили, что сообщения об атаках Ирана на посты израильской армии с территории Сирии и об ответных ударах Израиля вызывают «крайнюю тревогу».

В службе призвали региональные стороны проявлять сдержанность избегать эскалации, которая может еще больше подорвать стабильность региона.

Накануне британский премьер Тереза Мэй осудила ракетные удары Ирана по Израилю.