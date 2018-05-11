В ходе торгов на Московской бирже европейская валюта подешевела на 1,42% по сравнению с курсом, установившимся на момент закрытия вчерашних торгов. Теперь за один евро дают 73,94 рубля — и впервые с 9 апреля он стоит меньше 71 рублей, передает ТАСС.

Американская валюта также подешевела: ее курс снизился на 1,49% и составил 62,29 рубля за доллар.

Причиной снижения курсов доллара и евро стал рост мировых цен на нефть, обусловленный введением антииранских санкций со стороны США. Американский Минфин дал контрагентам Тегерана время до ноября, чтобы закрыть все нефтяные сделки и разорвать сотрудничество. Поскольку до сих пор Иран экспортировал около 2 млн баррелей нефти в день, отсутствие этих поставок из-за санкций станет существенным потрясением для рынка.

На бирже ICE в Лондоне фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле подорожали на 0,6% — до 77,67 доллара за баррель — по состоянию на 11:55 мск.

Евро впервые с 9 апреля стал стоить меньше 74 рублей