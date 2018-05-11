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Евровидение 2018: Юлия Самойлова не прошла в финал конкурса


Добавлено: 11 май 2018 в 09:21, Категория: Шоу-бизнес
Евровидение 2018: Юлия Самойлова не прошла в финал конкурса

Певица Юлия Самойлова, представляющая Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение", не смогла получить право выступить в финале конкурса.
 
Имена финалистов стали известны в четверг по итогам второго полуфинала конкурса, прошедшего на арене Altice в Лиссабоне.
 
Ведущие назвали десятку финалистов по итогам голосования, России в списке не оказалось, пишет ТАСС.
 
Путевки в финал в четверг получили представители Сербии (Sanja Ili & Balkanika), Молдавии (DoReDos), Венгрии (AWS), Украины (Melovin), Швеции (Бенджамин Ингроссо), Австралии (Джессика Маубой), Норвегии (Александр Рыбак), Дании (Rasmussen), Словении (Леа Сирк) и Нидерландов (Waylon).
 
Всего за выход в финал "Евровидения" в этот вечер боролись 18 стран. Не прошли отбор Румыния (The Humans), Сан-Марино (Джессика и Дженнифер Бренинг), Грузия (Ethni-Jazz Band Iriao), Польша (Gromee feat. Lukas Meijer), Мальта (Christabelle), Латвия (Лаура Риззотто) и Черногория (Ваня Радованович).
 
Ранее победителями первого полуфинала стали исполнители из Австрии (Сезар Сэмпсон), Эстонии (Элина Нечаева), с Кипра (Элени Фурейра), из Литвы (Иева Засимаускайте), Израиля (Netta), Чехии (Миколас Йозеф), Болгарии (Equinox), Албании (Евгент Бушпепа), Финляндии (Саара Аалто) и Ирландии (Райан О’Шонесси). Автоматически в финал "Евровидения" прошли Португалия (Клаудия Пашкуал), Испания (Amaia y Alfred), Франция (Madame Monsieur), Германия (Михаэль Шульте) и Великобритания (SuRie): первая на правах победителя прошлого года, другие - как основатели конкурса.
 
Победитель "Евровидения-2018" и, соответственно, страна, которая примет конкурс в будущем году, станут известны 12 мая.

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Добавлено: 11 май 2018 в 09:21, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: planet-today

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