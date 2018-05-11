Финал Евровидения 2018: Назван порядок выступления участников

Международный музыкальный конкурс "Евровидение", который в эти дни проходит в столице Португалии, стал еще ближе к финалу — вчера вечером состоялся второй полуфинал состязания, поэтому теперь дело за финалом. Организаторы "Евровидения-2018", тем временем, уже определились с порядком проведения финальной части конкурса.Порядок, в котором будут выступать участники финала "Евровидения", был разработан таким образом, чтобы каждый участник грандиозного шоу точно не остался незамеченным. То есть, организаторы обращали внимание на такие тонкие аспекты, как темп музыки, сольный или групповой тип выступления, использование реквизита, а также многие другие параметры.В итоге было решено, что первым на сцене финала "Евровидения" в Лиссабоне появится украинский исполнитель Melovin. Следом за украинским певцом выступят участники от Испании, Словении, Литвы, Австрии и Эстонии.Седьмым по счету на сцене появится норвежский певец Александр Рыбак — ранее он, кстати, уже побеждал в "Евровидении", став финалистом конкурса, который в 2009 году проводился в Москве. Восьмым по счету будет участник от Португалии, которая в этом году является хозяйкой конкурса.В финале, кроме того, будут выступать участники еще из восемнадцати стран — это, в частности, Великобритания, Германия, Франция, Австралия и другие.