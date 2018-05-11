Гандболистка Сень: победа в Лиге чемпионов – главная цель "Ростов-Дона" в этом сезоне

Гандболистка сборной России, олимпийская чемпионка Рио Анна Сень в феврале родила сына, а уже в апреле вернулась на площадку. В беседе с корреспондентом РИА Новости Ильдаром Сатдиновым правая полусредняя "Ростов-Дона" рассказала о готовности своей команды к "Финалу четырех" Лиги чемпионов, о том, как ей удается совмещать материнство и спортивную жизнь, а также объяснила, как именно заводит игроков тренер Амброс Мартин, который в следующем сезоне возглавит ростовскую команду.

- Анна, какой настрой у вас перед "Финалом четырех" Лиги чемпионов?

- Самый позитивный! Мы приехали в Будапешт с огромным желанием выиграть Лигу чемпионов. Это наша главная задача на сезон. Других вариантов мы и руководство нашего клуба не рассматриваем. Руководство делает для нас все, чтобы мы выиграли Лигу чемпионов.

- Как оцените соперника по полуфиналу македонский "Вардар"?

- "Вардар" - очень хорошая опытная команда, которая каждый год выступает в Лиге чемпионов и всегда занимает достойные места. Единственное – они ни разу не выигрывали этот турнир. Думаю, они тоже хотели бы выиграть Лигу чемпионов. Но я надеюсь, что "Ростов-Дон" даст им достойный отпор.

- И в "Вардаре" много знакомых лиц…

- Да, в "Вардаре" много русских девчонок играет – Полина Кузнецова, Инна Суслина, Таня Хмырова. И тренер у них – Ирина Полторацкая (Дибирова), с которой мы еще играли. Команда сбалансированная, очень много лидеров, лучших игроков мира, которые занимают ведущие места в своих национальных сборных. Мы очень хорошо, досконально разобрали игру "Вардара". Надеюсь, что все будет в нашу пользу. Мы знаем все плюсы и минусы соперника.

- В чем преимущество "Ростов-Дона"?

- Наша сила в невероятном желании выиграть, в том, что у нас собрался тот состав, который показывает нужную игру в защите и нападении, которую требует наш главный тренер. Нет такого, что кто-то у нас на площадке взял и бросил (спонтанно). У нас все четко и дисциплинированно.

- Вы в феврале родили сына, а спустя два месяца уже вышли на площадку. Как такое возможно?

- Мне многие говорят, что это что-то невероятное. Самое главное – это желание играть. Это было в первую очередь мое желание. Когда я уходила в декретный отпуск и мне сообщили примерную дату родов, я заранее обговорила с клубом и с Фредериком Бужаном, что я сделаю все, чтобы поехать на "Финал четырех" Лиги чемпионов, если команда попадет туда. Я постаралась, а команда и тренер поддержали меня. Я пытаюсь помочь команде хотя бы эмоциями, позитивным настроем. На тренировках работаю уже по полной со всеми.

- То есть для вас, как для мамы, не делают сейчас послаблений?

- Нет. Девчонки работают по одной тренировке в день, а я работаю по две. Мне надо набирать форму. В дальнейшем я еду в сборную, а нам после Лиги чемпионов надо еще выиграть Кубок России. В этом сезоне еще достаточно задач, к которым я хочу подойти в нормальной форме. Я уже много чего сделала, скинула достаточно много лишнего веса, бегаю на хорошем уровне. В плане ОФП тренер говорит, что я хорошо прибавила после того, как вернулась.

- Насколько сложно совмещать материнство и жизнь профессионального спортсмена, разъезды? Как вы справляетесь?

- Я не могу сказать, что мы с мужем не были готовы к этому, что испытываем сейчас какие-то сложности. Понятно, что нам надо было перестроить свой график под режим нашего маленького ребенка. Сейчас приехали бабушка и моя сестра, и они побудут с моим малышом несколько дней, так как мой муж (гандболист Дмитрий Петренко) уезжает на свой финальный тур в Челябинск, и мы оба будем в отъезде. А так в основном мы меняемся с мужем и пытаемся не использовать нянечек. Только когда оба заняты, можем экстренно вызвать няню на несколько часов. Мы были готовы к ребенку и к тому, что будем работать в это время. Мы очень долго шли к этому, у нас все отлично в этом плане, все гармонично.

- "Ростов-Дон" уже объявил, что в следующем сезоне команду возглавит Амброс Мартин, с которым вы работали в венгерском "Дьёре". Как вам этот специалист?

- Конечно, я была расстроена, что от нас уходит Фредерик Бужан. Он очень хороший тренер и отличный человек. У нас с ним прекрасные отношения. Амброс Мартин – один из лучших женских тренеров в мире. Это великий тренер, который уже много чего выиграл в своей жизни, и как игрок он был очень крут. Человека с такой самоотдачей в работе надо еще поискать. Он профессионал своего дела, он отдается гандболу полностью.

Когда я работала с ним в "Дьёре", получала огромное удовольствие от того, как он заводит игроков на работу. Он бегал с нами кроссы, всегда сам показывал упражнения, он мог сам поиграть на площадке. Когда рядом с тобой бежит человек, который годится тебе в отцы, естественно, ты хочешь бежать намного быстрее. Я рада, что он приходит к нам.

- Возможный финал против "Дьёра" будет принципиальным для вас?

- Я мечтаю сыграть с "Дьёром". За эти два года мне пока не удалось сыграть ни одного матча против бывшей команды. Надеюсь, хотя бы в "Финале четырех" удастся сделать это. Всегда интересно и приятно увидеть свою бывшую команду, бывшего тренера, своих подруг и сыграть против них. Но на площадке будет не до особых эмоций. Во время игры будет только борьба.