Германия озвучила ЕС последствия решения США по Ирану

Германия ведёт активные переговоры с ЕС и Еврокомиссией на тему сохранения рабочих мест в немецких компаниях, в связи с последним решением США по Ирану, сообщил глава министерства экономики Германии Петер Альтмайер.

Он уточнил, что главной целью переговоров является разработка шагов по минимизации ущерба от американских санкций против Тегерана.

В заключение он добавил, что немецкие власти готовы помочь всем предприятиям, которые будут затронуты санкциями, чтобы минимизировать их последствия.

Напомним, США вышли из ядерного соглашения по Ирану и возобновили действие санкций против Тегерана. Франция, Германия и Турция восприняли этот шаг отрицательно. Канцлер Германии Ангела Меркель в связи с этим призвала Европу перестать надеяться на поддержку со стороны США и самостоятельно строить свою судьбу.