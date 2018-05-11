«Главный пионервожатый России»: Почему дети идут на митинги Навального

Феномен участия молодёжи в акциях Навального требует серьёзного осмысления. Можно как угодно высмеивать школоту, но никуда не деться от факта: нынешнее поколение взрослых теряет нынешнее поколение детей. И тут дело не в обычном конфликте "Отцы и дети". Тут больше - тут государство теряет понимание молодёжи. Государство всегда находится с молодёжью в натянутых отношениях, просто потому, что государство - это строгий и скучный педагог, а молодёжь - это праздник непослушания. Тут проблема в том, что молодежь не понимает государство, не разделяет его цели и не уважает его представителей. И пока мы не научимся смотреть правде в лицо и называть вещи своими именами, мы будем проигрывать наших детей Навальному.

Навальный стал им хорош автоматически, не потому, что он действительно хорош, а потому что мы стали для них плохи. Да, молодежь всегда чутка на фальшь и презирает гнилость, молодые ищут правды и смысла жизни, а им вместо этого подсовывают айфоны и триумф денег. С детства они понимают, что кто-то богат, и тогда он успешен, а кто-то беден, и рассчитывать ему не на что. Они уже знают, что трудами праведными не построишь палат белокаменных. И мы не смогли их в этом переубедить.

С детсадовской скамьи у детей начинается соревнование, у кого дороже сотовый телефон, кто дороже одет, кого на какой машине в садик или школу привозят, чьи родители дарят учительницам золотые украшения, а кто даже тысячу найти затрудняется. На их глазах глупые дети богачей получают заботу педагогов, а способные дети бедняков в лучшем случае сталкиваются с полным равнодушием, а в худшем - с неприкрытым презрением и даже агрессией педагогов.

Дети богатых поступают в престижные вузы в столице и за рубежом, дети бедных не всегда могут оплатить репетитора и поступить в местный политех. А даже если и поступают, то непременно столкнутся с таким взяточником-педагогом, с которым никакая кафедра справиться не в состоянии, потому что у того большие покровители. И будучи не в силах потянуть официальную оплату и все требуемые взятки, дети бедных просто бросают учёбу и идут работать в торговлю, где их безжалостно эксплуатируют всякие галицкие и прочие гении коммерции.

Любой продавец расскажет вам, как ему недоплачивают за отработанные часы, покрывая недостачу, образовавшуюся от воровства начальства, как требуют совмещения работы грузчика и кладовщика, оплачивая лишь должность кладовщика, как требуют сверхурочных, которые никогда не будут оплачены. Те же, кто преодолевает барьеры коррупции в вузе, быстро понимают фиктивность образования, сводимого к перекачиванию контрольных и курсовиков из интернета и непременной оплате за диплом, как бы ты ни старался всё выучить и сдать. И даже если сдал, то устроиться на нормальную работу можно лишь по блату. Ведь у тебя нет опыта. А неопытный никому не нужен и на годы застревает в самом низу социальной лестницы. Возникает круг, который не прорвать: нет опыта - нет работы, а нет работы - нет опыта. Всё решают не личные качества, а связи. Мы годами признаём наличие этой проблемы, но что мы сделали для её реального решения? Обобщите всё это - и у вас сложится представление, в какой атмосфере живёт нынешняя молодежь, как воспринимает мир и почему они верят Навальному и не верят нам.

Если наши дети ушли к Навальному, то это наше поражение как родителей и как педагогов. И пока мы не наберёмся смелости признать это прямо, мы будем проигрывать всё дальше и всё сильнее. Чем больше мы будем травить молодёжь кличками "оболтусы" и "школота", тем дальше они от нас отойдут. Мы в конце концов полностью потеряем наших детей - а ведь это наши дети. Вспомните - когда ребёнок попадает в тюрьму, очень редкие родители способны признать, что это в первую очередь их вина. Чаще всего он разводят руками и восклицают: "Не пойму, что ему было нужно? Всё у него было, мы всё ему давали, что могли, ни в чём старались не отказывать - и вот тебе на! Чёрная неблагодарность!"

Но не хлебом единым сыт человек. У него ещё есть такой орган, как душа. Там тоже бывают неполадки. Молодым, как во все времена, быть нелегко. Если мы не сумеем понять боль поколения наших детей, мы не сумеем завоевать их доверие. И всякий авантюрист уведёт их из дома так же легко, как опытный конокрад уводит лошадь со двора ротозея-хозяина.

Мы слишком увлеклись экономикой, бизнесом и эффективностью. Мы забыли о совести, о справедливости и о душе. Мы не воспитываем в молодёжи романтику. Они у нас с детства такие малыши-старички-бизнесмены. Компьютер, два языка, спецшкола, успех. Вот на чём стоит наша система воспитания и образования. Культурной среды, окутывающей молодёжь светлыми идеалами, нет. Одни остатки советских времён, давно вытесненные американскими киностудиями, совращающими детей с пелёнок. Мы думаем, что человека главное - одеть и накормить, а дальше само всё образуется. Не образуется.

Мы пошли куда-то не туда и не хотим этого видеть. Нам застилает глаза картина недавней нужды и бедности 90-х, из которой мы только начинаем вылезать. Нам говорят, что мы теряем поколение детей из-за того, что у страны нет идеологии. А Навальный, дескать, им не стесняется эту идеологию давать, и эта идеология - справедливость. То, чего мы сами стесняемся проговаривать вслух.

Что говорит Навальный? Дескать, вот жирные коты, они украли ваше будущее. При этом сам Навальный подчёркнуто живёт не на Рублёвке, носит обычные рубашку и брюки, не ездит на лимузине и постоянно появляется в образе арестовываемого за справедливость смельчака. Так его видит молодёжь, и что бы мы им о Навальном ни говорили, они поверят не нам, а ему. Молодые не умеют отличать "казаться" от "быть". Они беззащитны перед рекламой. Почему они нам не верят, а верят Навальному? Потому что в их глазах мы не боремся за справедливость, как он. Он старается выглядеть просто и быть одним из нас. Не излучает достаток и довольство жизнью. Он ходит по митингам и сидит по тюрьмам - хоть и недолго. Вот что видит молодёжь.

И потому это вызывает доверие простаков. Наши дети - простаки, ведь ума у них пока нет. Но опытный Навальный играет на реальных проблемах. И главное - на чувствах молодых, которые нами остаются незамеченными и проигнорированными. Без учёта этой возрастной психологии нам Навального не победить. Мы будем его крыть, а он продолжит уводить наших детей. И чем больше мы будем проклинать нашу молодёжь, тем большим другом ей будет Навальный.

Работая формально, мы уже потеряли СССР. Потом потеряли Украину. Сейчас теряем Казахстан и Белоруссию. Чуть не потеряли Армению. Формальная работа с неформальными ценностями всегда приводит к такому поражению. Тут одним финансированием вопроса не решить, тут ум нужен необычный - и прежде всего все карьеристы должны быть удалены как сама большая опасность. Нужны неформальные лидеры, неформальные движения и неформальные организационные формы. Нужна реальная идея и реальные фанатики этой идеи. Фанатика никогда не победит бюрократ. Фанатика победит только другой фанатик. Клин вышибают клином.

Тот, кто изображает веру, а сам ждёт часа уйти с молодёжной работы на повышение, куда-нибудь в коммерческую газету редактором, в аппарат губернатора или мэра, будет немедленно расшифрован и раскрыт молодёжной аудиторией. Таких чувствуют инстинктом. И тогда случится провал, более страшный, чем провал Штирлица перед Мюллером. Чтобы молодежь повести за собой, нужно реально верить в то, с чем к молодёжи идёшь. Иначе ничего не выйдет. Молодым нужны не лекции о геополитике, а романтика дружбы, любви, служения и подвига. И никакие деньги из душ молодёжи этого никогда не вытравят.

В СССР была идеология, но государство так же потеряло молодёжь. Пока пионерия и комсомол обладали чертами неформального движения, они воспринимались юношеством как моральный авторитет. Но уже к 80-м годам всё забюрократизировалось и не было более презрительной клички, чем "комсомольский вожак" и более обидного прозвища, чем "пионер". Под этим словами подразумевались хитрые и циничные карьеристы, отбиравшие друг друга по критерию "морда комсомольская" - так говорили работники крайкомов комсомола о тех, кто проходил собеседование на должность в аппарате горкома или райкома.

Речь идёт об определённом психотипе, выраженном во внешности, у которого, как печать Каина на лбу, высвечивала способность лгать, притворяться, подвешенным языком нести с трибуны требуемые лозунги, предавать и льстить, идти по головам к вершине карьеры и "колебаться вместе с линией партии". Бывшие комсомольские вожаки в итоге и сломали СССР и первыми подоспели к приватизации. Под словом "пионер" понимался недалёкий и послушный лопух, не понимавший, что "правильный пацан" не должен участвовать в фальшивом деле. За порогом школы пионерский галстук снимали и засовывали в карман.

Те, кто был молодым при Советской власти, помнят типичную сцену:

"Иванов! Где твой пионерский галстук? Опять в кармане (вариант - в портфеле)? Почему такой мятый? Учти - в следующий раз мы напишем твоему отцу на работу - и пусть он объясняет своему руководству, как он такого сына вырастил!" Как вариант - вызов на педсовет, визит в Гороно, поход к директору школы, постановка на вид перед Советом дружины на общешкольной линейке - и прочие кары земные.

"Сидоров! Ты как себя ведёшь? Опять прогулы и тройки? Учти - в комсомол тебя не примут, а значит, никакого института тебе не видать, пойдёшь в армию и там как миленький станешь человеком!"

"Рядовой Петров! Где комсомольский значок? Как это "нету"? Ты что, не комсомолец? Почему? В школе не приняли? Почему я не знал? А ну марш к комсоргу роты и чтобы через полчаса у меня на столе лежало твоё заявление в комсомол! Не хватало мне только в полку показатели соцсоревнования из-за тебя под угрозу поставить! Какой приказ полы мыть? Марш к комсоргу, напиши заявление - и назад, в казарму! Скажи - замполит приказал мухой всё оформить! Одна нога здесь, другая тоже здесь! Разгильдяи..."

А что сегодня?

"Так, группа, все внимание! От лица кафедры предупреждаю - все, кто завтра пойдёт на несанкционированный митинг, будет в списках на отчисление. И передайте родителям, что никакие жалобы не принимаются! Не хотите учиться - дело ваше. Идите в армию, устраивайтесь официантами, продавцами - кем угодно. Вот приказ, он подписан ректором. Пойдёте - пеняйте на себя!".

Вы скажете, история ничему не учит? Да, она не учит - тех, кто не понял, что учиться у истории необходимо. Опять идёт наступание на те же грабли. И причина в том, что у нас нет не только тонких политиков, но и тонких педагогов. Просто на них не было заказа последние 30 лет. Это пора немедленно менять. Или мы потеряем поколение наших детей. А это потерянное поколение уже потеряет Россию.

Не спасёт нас и официальная идеология - она так же способна вырождаться в формальность и фальшь, отталкивающую молодёжь, как и идеологический вакуум, наполненный духовными суррогатами общества потребления. Мы имеем дело с новым поколением, непоротым и не знающим страха перед репрессивным аппаратом государства, не имеющим в душах никаких идейных якорей и моральных ориентиров. Неоформленных и недовоспитанных. Но имеющих жажду самовыражения и тягу к справедливости - только они ещё не понимают, как выглядит эта справедливость.

Иными словами, нам нужно очень серьёзно задуматься о том, как нам дальше говорить с молодёжью, о том, что мы упустили в себе и обществе, нами построенном. Нужен мозговой штурм - процедура, предшествующая всякому глубокому осмыслению проблемы. Необходима система духовно-нравственных ценностей, до которых мы сами сможем дозреть. Нам нужна работа над ошибками. Без её выполнения мы никогда не сдадим самый главный экзамен - экзамен на умение быть друзьями наших детей. Не научим их отличать зла от добра. Не покажем им, как бороться за правду и справедливость.

А без этого они не пойдут с нами. Их всегда будут обманывать. Их превратят в игрушку в руках мошенников. И наши дети никогда не будут счастливы. Ведь в конце концов мы именно ради них всё сейчас делаем и пытаемся построить такую страну, жить в которой будет намного счастливее, чем в любой другой стране, хоть из прошлого, хоть из настоящего, хоть из будущего. Любая другая попытка выиграть схватку за умы и сердца наших детей обречена на провал. Мы не можем этого допустить.

Александр Халдей

http://www.iarex.ru/articles/57634.html