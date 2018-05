Голкипер "МЮ" де Хеа выиграл приз "Золотая перчатка" по итогам сезона премьер-лиги

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид де Хеа выиграл награду "Золотая перчатка", вручаемую вратарю за наибольшее количество "сухих" матчей в английской футбольной премьер-лиге, сообщается на официальной странице турнира в микроблоге в Twitter.

В четверг де Хеа сохранил свои ворота в неприкосновенности в перенесенном матче 31-го тура чемпионата Англии с "Вест Хэмом", который состоялся в Лондоне и завершился со счетом 0:0. Испанец сумел не пропустить в 18 играх премьер-лиги в текущем сезоне, а всего в его ворота в 37 играх влетело 28 мячей.

Также де Хеа в сезоне-2017/18 был признан лучшим игроком команды по версии болельщиков и игроков, вошел в команду года по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA).

? #PL clean sheet No.18 of the season means @D_DeGea wins his 1st @CadburyUK Golden Glove award ? pic.twitter.com/0vooiAKonE

— Premier League (@premierleague) 10 мая 2018 г.