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Голосовой помощник Google Assistant научился разговаривать по телефону


Добавлено: 11 май 2018 в 00:29, Категория: Технологии
Голосовой помощник Google Assistant научился разговаривать по телефону
Компания Google в рамках конференции для разработчиков I/O анонсировала технологию Duplex, которая позволяет голосовому помощнику самостоятельно звонить по телефону и разговаривать от имени владельца смартфона. С помощью этой функции Assistant сможет записать пользователя в парикмахерскую, забронировать столик в ресторане, заказать доставку пиццы или уточнить график работы нужной организации.

Разработчики утверждают, что Duplex ведёт беседу практически как человек, и собеседник вряд ли догадается, что разговаривает с программой. В качестве примера Google приводит несколько аудиозаписей, в которых голосовой помощник успешно справляется с разговором по телефону.
Экспериментальная версия Duplex появится в Assistant летом 2018 года одновременно с выходом новой версии операционной системы Android P. Впрочем, поддержки русского языка придётся ждать намного дольше.

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Добавлено: 11 май 2018 в 00:29, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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