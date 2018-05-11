Госдума предложила расширить «закон Димы Яковлева»

Фракции Госдумы разработали законопроект о расширении так называемого «закона Димы Яковлева». Об этом сообщил замглавы фракции «Единой России» Андрей Исаев, передает ТАСС.

«Группа коллег, представляющих все четыре фракции, внесет законопроект в закон 2012 года о применении санкций в отношении тех, кто нарушает права граждан России, — "закон Димы Яковлева"», — сказал Исаев журналистам.

В поправках речь идет о тех, «кто вмешивается в выборы РФ», сообщил парламентарий.

«Закон Димы Яковлева» был принят в ответ на американский «акт Магнитского». Российский закон запрещает американцам усыновлять российских детей. Дима Яковлев был одним из усыновленных российских детей. Он погиб в 2008 году в возрасте полутора лет из-за того, что его забыли в закрытом автомобиле.