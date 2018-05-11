Грузия официально ограничит выезд граждан в страны ЕС

Парламент Грузии рассматривает законопроект о расширении оснований для отказа гражданам в пересечении границы.

Согласно законопроекту, гражданин Грузии вправе посетить страну Европейского союза при наличии биометрического паспорта, выданного в течение последних десяти лет, обратного билета, действующей брони гостиницы, пассажирской страховки и денег на банковском счете.

Если на пограничном пункте Грузии установят, что гражданин едет в страну Европейского союза, тогда ему необходимо предоставить эти документы, чтобы покинуть страну. Инициаторы законопроекта хотят сократить утечку граждан Грузии, недобросовестно использующих возможность безвизовой поездки, в ЕС.