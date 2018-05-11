Гутенев: замена части американских товаров простимулирует российскую экономику

Замена некоторых товаров из США станет стимулом для российской экономики, заявил замглавы Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев, комментируя законопроект о контрсанкциях. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Ранее в пятницу экономический Комитет палаты рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных государств».

«Этот законопроект был разработан как вынужденная мера — невозможно было не ответить на все недружественные шаги и санкции, нарушающие договоры. В сложившейся обстановке необходимо было подать сигнал вовне о том, что мы будем отвечать на недружественные шаги», — сказал Гутенев. Читайте по теме

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Он подчеркнул, что в законопроекте идёт речь о потенциальной возможности ввести полный или частичный запрет, а также ограничение. Гутенев отметил, что это может быть чувствительно для ряда областей, и указал на невозможность замены всей номенклатуры продукции. Как он уточнил, речь идет о том, что, если существует аналог той продукции, которую производит недружественное государство, Россия может пойти на ответный шаг.

«Что касается лекарственных препаратов — ни один шаг не будет предпринят без наличия гарантированных альтернативных препаратов», — указал парламентарий.

Он обратил внимание, что в текст документа будут внесены дополнения, которые учтут мнение общества и гражданских институтов.

«Отмечу также, что замена части товаров из США простимулирует российскую экономику, как это уже произошло ранее, и поспособствует укреплению торгово-экономических связей России со странами, не поддерживающими санкционную политику», — сказал Владимир Гутенев.

В пятницу состоялось заседание Совета по законотворчеству при председателе Госдумы, на котором обсуждались предложения, поступившие в ходе работы над законопроектом о контрсанкциях. В частности, все участники заседания сошлись во мнении вместо упоминания конкретных отраслей экономики и товаров оставить в документе лишь список ответных мер на санкции США и других стран, которые может принимать кабмин.

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