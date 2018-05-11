Хованская: строительство энергоэффективных зданий должно стать массовым

Строительство энергоэффективных зданий должно стать массовым, заявила глава Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская на «круглом столе» в Госдуме, посвящённом проблемам ресурсосбережения и энергоэффективности.

«Применение критерия энергоэффективности здания позволяет экономить миллионы рублей«, — заявила глава комитета. Она привела пример, когда за счёт одного только утепления фасадов и окон экономится до трети расходов на отопление здания. При этом Хованская посетовала, что далеко не всегда эти работы входят в перечень необходимых при капремонте домов. Ещё большую экономию дают так называемые умные дома, где системы отопления, освещения и т.д. контролирует автоматика, выбирая наиболее оптимальный режим. Правда, таких домов пока в стране очень мало: есть они в Москве, Казани и Калуге.

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Между тем домостроение „умных“ домов должно стать массовым, считает первый заместитель Комитета Госдумы по ЖКХ Александр Сидякин. По его мнению, чтобы строители активнее применяли новые технологии энергосбережения, нужно применять налоговое стимулирование. Чем более передовые технологии применяются, тем меньше налоговое бремя.

»От »умного« дома мы должны прийти к „умному“ городу, в котором приборы учёта уступят место автоматизированной системе учёта потребления энергоресурсов», — поддержал депутата заместитель главы Минстроя Андрей Чибис и добавил, что это позволит экономить большие средства.

Он отметил, что инвесторам сфера ЖКХ интересна уже сегодня. «По показателям прошлого года, на каждый бюджетный рубль в сфере ЖКХ было привлечено пять рублей частных инвестиций, поэтому есть прямая выгода использовать в ЖКХ передовые технологии ресурсосбережения», — сообщил Андрей Чибис. При этом чиновник отметил, что главное условие развития таких технологий — это заинтересованность в них населения.

Пока же заинтересованность людей в ресурсосбережении невелика, им проще полагаться на государственные льготы и субсидирование. «Мы должны ломать эти стереотипы. Находить стимулирующие инструменты. Например, поставить в зависимость от того, насколько жилище отвечает требованиям энергоэффективности, величину налога на недвижимость», — считает Андрей Чибис.

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