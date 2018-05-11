Израиль представил видео уничтожения «Панцирь-С1» и сообщил об атаке на «Бук» и С-200 в Сирии

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о результатах бомбежки Сирии.

Согласно заявлению израильской стороны, в ходе авиационного налета истребителей F-15 и F-16 на иранские силы, расположенные на сирийской территории были атакованы комплексы ПВО «Бук-М1–2", с-200 и С-75.

Данные системы в сообщении указаны по кодификации НАТО — SA-17, SA-5 и SA-2, сообщает lenta.

Кроме того, пресс-служба Армии обороны Израиля обнародовала видеозапись, которая, как утверждается, запечатлела момент уничтожения зенитного ракетного комплекса «Панцирь-С1», сообщает РИА.

Израиль назвал ракетный удар по Сирии ответом на обстрел своих позиций, расположенных на Голанских высотах.