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» » Израиль разбомбил в Сирии три поставленных Россией комплекса ПВО

Израиль разбомбил в Сирии три поставленных Россией комплекса ПВО


Добавлено: 11 май 2018 в 01:49,
Израиль разбомбил в Сирии три поставленных Россией комплекса ПВО

Армия обороны Израиля на своем официальном сайте в четверг сообщила об атаке на поставленные Россией комплексы противовоздушной обороны «Бук-М1-2», С-200 и С-75 в Сирии.

Удар по комплексам был нанесен в ходе налета на позиции иранских сил в САР, которые якобы ранее пытались атаковать израильские самолеты.

«Бук-М1-2», разработанный в России в середине 90-х гг., наряду с «Панцирем» является одним из наиболее современных комплексов ПВО, стоящих на вооружении Сирии.

В общей сложности Россия передала сирийской стороне от шести до двадцати «Буков» различных модификаций. Комплексы С-200 были размещены в арабской республике еще в 80-х гг., некоторое время ими управляли советские расчеты.

Ранее в четверг израильская армия обороны также опубликовала в Twitter видео, на котором запечатлен ракетный удар по зенитному ракетно-пушечному комплексу «Панцирь-С1».

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Добавлено: 11 май 2018 в 01:49, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: pnp.ru

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