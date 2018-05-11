Израиль разбомбил в Сирии три поставленных Россией комплекса ПВО

Армия обороны Израиля на своем официальном сайте в четверг сообщила об атаке на поставленные Россией комплексы противовоздушной обороны «Бук-М1-2», С-200 и С-75 в Сирии.
Удар по комплексам был нанесен в ходе налета на позиции иранских сил в САР, которые якобы ранее пытались атаковать израильские самолеты.
«Бук-М1-2», разработанный в России в середине 90-х гг., наряду с «Панцирем» является одним из наиболее современных комплексов ПВО, стоящих на вооружении Сирии.
В общей сложности Россия передала сирийской стороне от шести до двадцати «Буков» различных модификаций. Комплексы С-200 были размещены в арабской республике еще в 80-х гг., некоторое время ими управляли советские расчеты.
Ранее в четверг израильская армия обороны также опубликовала в Twitter видео, на котором запечатлен ракетный удар по зенитному ракетно-пушечному комплексу «Панцирь-С1».Читайте наши новости в Яндекс.Дзен
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