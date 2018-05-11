Из законопроекта об ответе на санкции США убрали запрет американских лекарств

В ходе доработки законопроекта о контрсанкциях российские парламентарии решили уйти от запрета ввоза из США в Россию лекарств, аналоги которых существуют в России.

Об этом заявил первый зампредседателя Госдумы, представитель КПРФ Иван Мельников.

«Направление доработки одно, основное. Речь идет о том, чтобы ко второму чтению исключить из законопроекта упоминания конкретных отраслей, конкретных товаров и услуг, которые сейчас прописаны в законопроекте. Оставить только, какие меры воздействия могут применяться», — сказал Мельников журналистам в пятницу по итогам дискуссии, прошедшей в рамках Совета по законотворчеству в Госдуме под руководством председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина.

Таким образом, ко второму чтению из проекта закона исчезает норма, которая в варианте первого чтения указывала на возможность запретить ввоз в Россию лекарств из США, аналоги которых существуют в РФ.

Ранее Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и председатель президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов выступали против запрета на импорт лекарств из США.

Другие изменения в законопроекте

Кроме того, законопроект будет дополнен нормой, позволяющей поддерживать предприятия и отрасли, попавшие под западные санкции, сообщил Володин.

«Мы провели большую работу с правительством, с деловым экспертным сообществом, институтами гражданского общества и включили дополнительный пункт, который нам позволит принимать решения, в том числе о поддержке тех отраслей, предприятий, которые понесут издержки от санкций», — сообщил спикер в пятницу на заседании совета по законотворчеству, в рамках которого обсуждается законопроект «О мерах воздействий (противодействия) на недружественные действия США и(или) иных иностранных государств».

Первое чтение законопроекта о контрсанкциях против США пройдет в Госдуме 15 мая.

Проект закона об ответных мерах РФ в связи с недружественными действиями США и иных государств был внесен в Госдуму 13 апреля. Его инициировали спикер Вячеслав Володин и лидеры всех четырех парламентских фракций.

Документ позволяет правительству РФ устанавливать запреты и вводить ограничительные меры экономического и политического характера. Предполагается, что он начнет действовать сразу после принятия и подписания президентом РФ.

В документе установлен список из 16-ти ответных мер. В частности, предлагается прекратить или приостановить сотрудничество РФ, российских юридических лиц в атомной и ракетно-двигательной отраслях с США и иными иностранными государствами, а также с организациями, в капитале которых прямо или косвенно есть более 25% американского капитала.

Под запрет также могут подпасть американский алкоголь и табачные изделия, сельскохозяйственная продукция.

В список ответных мер входят ограничения на допуск технологического оборудования и программного обеспечения, происходящих из США, для обеспечения госнужд, запрет или ограничение на привлечение к трудовой деятельности в РФ граждан США и иных иностранных государств, в том числе в качестве высококвалифицированных специалистов.

Предлагается, что Россия сможет производить товары без разрешения правообладателей в США и в поддерживающих их странах.