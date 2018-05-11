Кадыров о продлении полномочий президента РФ: Как народ решит, так и будет

Парламент Чечни предложил Госдуме внести поправки в Конституцию РФ, чтобы продлить полномочия президента на три срока подряд.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил, что предложение чеченского парламента продлить пребывания одного лица в должности главы страны до трех сроков подряд — конституционный вопрос, поэтому не стоит на повестке дня президента.

Глава Чечни Рамзан Кадыров согласился с Песковым, но отметил, что Конституцию РФ принимает народ, поэтому как россияне решат, так и будет.

«Уверен, что народ на все 100 процентов одобрит предложение», — сказал Кадыров.