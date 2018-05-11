Кадыров объяснил свою инициативу продления срока полномочий президента

Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил в своем Telegram-канале собственную инициативу продления президентских полномочий на три срока вместо двух, предусмотренных Конституцией РФ в настоящее время.

Напомним, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров выступил с соответствующей инициативой. 10 мая парламент Чечни рассмотрел вопрос о внесении в Государственную Думу подготовленного ими законопроекта о поправке к Конституции РФ «О сроках замещения должности президента РФ» и постановил внести эту инициативу на рассмотрении Госдумы.

Вслед за этим официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что срок президентских полномочий является конституционным вопросом, и заявил, что данная тема не находится на повестке дня президента.

Кадыров уточнил: «Со всей ответственностью заявляю, что свое мнение я ни с кем не согласовывал, не обсуждал. Я просто исхожу из той ситуации, которая сегодня сложилась во всем мире, в частности вокруг нашего государства. Если кто-то думает, что наши недруги за рубежом в ближайшие годы изменят открыто враждебную политику в отношении России, то глубоко заблуждается».

Глава Чечни также отметил, что продление президентских полномочий — «вопрос народа, потому что Конституцию принимает народ, и как решит народ, так и будет». Кадыров заявил: «Небывалый уровень поддержки он (Путин) получил и по всей стране. Поэтому уверен, что народ на все 100% одобрит предложение продления пребывания одного лица в должности президента до трех сроков подряд».