Кишинев захотел восстановить отношения с Москвой

Премьер-министр Молдавии Павел Филип во время представления парламенту годового отчета правительства заявил, что ухудшившиеся отношения с Россией может исправить правильный подход. Об этом пишет РИА Новости.

«Политические течения, в том числе и в Кишиневе, привели, к сожалению, к блокировке отношений с Российской Федерацией. Мы прагматично смотрим на вещи и понимаем важность рынка России и СНГ. Я полагаю, что наш правильный подход к отношениям с Россией приведет к улучшению экономических отношений», — сказал Филип.

Он признал, что двусторонние отношения переживают сложный период. Однако, по словам Филипа, увеличившийся объем товарооборота демонстрирует потенциал отношений с Россией.

В 2014 году, после подписания Молдавией соглашении об ассоциации с ЕС, Россия ввела пошлины на ввоз некоторых видов молдавских товаров, перейдя с режима открытой торговли на режим благоприятствования.