Кудрин обдумает предложение возглавить Счетную палату

В связи с переходом Татьяны Голиковой на пост вице-премьера депутаты «Единой России» предложили экс-министру финансов РФ, главе Центра стратегических инициатив Алексею Кудрину возглавить Счетную палату. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники.

«Да, мне поступило предложение от "Единой России" выдвинуться, для меня это немного неожиданно, и я серьезно подумаю. В ближайшее время встречусь с руководством фракций», — подтвердил Кудрин «Ведомостям».

Первый замруководителя фракции ЕР Андрей Исаев сообщил «Интерфаксу», что парламентское большинство видит в Кудрине «квалифицированного оппонента, выступающего с конструктивных позиций».

«Уже в понедельник, 14 мая, президиум фракции встретиться с Алексеем Кудриным, и если мы придем к консенсусу, будем готовы выдвинуть его кандидатуру», — сообщил Исаев агентству. Он добавил, что по целому ряду вопрос Кудрин является оппонентом правительству и не секрет, что «мы часто вступали с ним в полемику».

Тем не менее, Андрей Исаев высказал уверенность в том, что для общества назначение Кудрина на пост главы Счетной палаты будет полезным, учитывая его квалификацию и независимость от парламентского большинства.

Первый замруководителя фракции ЕР сообщил, что изначально рассматривалась кандидатура первого вице-спикера Александра Жукова, но он пожелал остаться работать в Госдуме.